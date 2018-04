Der US-Präsident will über den Abzug der US-Truppen aus Syrien entscheiden. Der Kampf gegen die IS-Miliz sei fast abgeschlossen.

US-Präsident Donald Trump will in Kürze über einen Abzug der amerikanischen Soldaten aus Syrien entscheiden. "Ich will raus, ich will unsere Truppen nach Hause bringen", sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...