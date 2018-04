JUNO BEACH/ FLORIDA (IT-Times) - Gerade hatte der chinesische Solarmodule-Hersteller JinkoSolar Gerüchte über die Errichtung einer eigenen Produktion in den USA bestätigt, nun folgt eine Kooperation mit NextEra Energy. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. und die in den USA ansässige NextEra Energy Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...