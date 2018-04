Liebe Leser,

in der letzten Woche gleicht der Kurs von BB Biotech einer Achterbahnfahrt. Auf gute Zugewinne folgten immer wieder sehr schnell herbe Verluste. Offenbar wissen viele Anleger derzeit nicht so recht, was sie mit der Aktie anfangen sollen. Das dürfte auch an fehlenden Impulsen und einem nahezu zum Erliegen gekommenen Newsflow liegen. Unter dem Strich bleibt ein Auf und Ab, das auf den ersten Blick spektakulär aussieht, letzten Endes aber nur eine Seitwärtsbewegung mit einer ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...