Liebe Leser,

es ist noch gar nicht lange her, dass Coestro als der absolute Star an der Börse galt. Die ehemalige Bayer-Tochter konnte im MDAX unglaubliche Kursgewinne in Rekordzeit aufs Parkett zaubern und wurde deshalb vor Kurzem sogar in den DAX aufgenommen. Seither enttäuscht die Aktie aber und der Kurs ist deutlich unter Druck geraten. Notierten die Anteile Ende Februar noch bei gut 93 Euro, bleiben davon aktuell nur noch knapp 80 Euro übrig.

Analysten sind sich aber einig, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...