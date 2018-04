Marc Jacobs International und Marc Jacobs Fragrances, ein Geschäftsbereich von Coty Inc. (NYSE:Coty), gaben heute bekannt, dass das Franchise Daisy Marc Jacobs zum ersten Mal nach vier Jahren erweitert wird. Das neue Parfüm Daisy Love Marc Jacobs wird weltweit ab April 2018 erhältlich sein.

In der neuen, globalen Werbekampagne für Daisy Love Marc Jacobs ist Model Kaia Gerber erneut das Gesicht für die Marke. Die Bilder wurden vom berühmten britischen Fashion-Fotografen Alasdair McLellan komplett auf Film geshootet und zeigen Kaia und die Models Aube Jolicoeur sowie Faith Lynch, wie sie an einem traumhaften kalifornischen Strand die Sonne genießen.

Drehort der Print- und Fernsehkampagne für Daisy Love ist Ranchos Palos Verde, Kalifornien. Die Kampagne transportiert das beliebte Universum von Daisy mit seinen grünen Feldern zu einem sonnendurchfluteten Strand. Damit findet die Daisy-Story von Freundschaft, Liebe und Schwesternschaft ihre Fortsetzung. Als Creative Director wurde Katie Grand gewonnen, und der TV-Spot wird von dem Song "Teen Age Riot" der Band Sonic Youth untermalt.

"Ich freue mich über die erneute Zusammenarbeit mit Marc Jacobs Fragrances bei der Daisy Love -Kampagne", erklärte Kaia Gerber. "Mit einer Reihe pulsierender Einstellungen vermittelt die Daisy-Kampagne ein lässiges Strandgefühl, das meine Persönlichkeit, meinen Lifestyle und das ausgelassene Lebensgefühl von Daisy widerspiegelt."

Daisy Love Marc Jacobs ist ein unglaublich femininer Duft mit einer jugendlichen und doch eleganten Komposition. Mit einer strahlenden Explosion aus kristallisierter Moltebeeren und den floralen und spritzigen Gourmand-Noten erinnert Daisy Love an Sonnenstrahlen, die unter blauem Himmel an der Meeresoberfläche glitzern. In der Herznote verschmelzen die sonnigen und doch floralen, weichen Akkorde der Blütenblätter der Baummargerite mit der Wärme von Kaschmir-Moschus und Treibholz. Der Duft wurde von Masterparfümeur und langjährigem Partner von Marc Jacobs Fragrances, Alberto Morillas, Mitarbeiter des Parfümherstellers Firmenich kreiert.

"Im vergangenen Jahr haben wir uns darauf konzentriert, das Daisy-Franchise zu einem wichtigen Akteur der Branche auszubauen", kommentierte Simona Cattaneo, CMO von COTY Luxury. "Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Kaia Gerber ist der richtige Zeitpunkt, um das Daisy-Franchise um einen völlig neuen "Schwesternduft" zu erweitern. Dieses neue Parfüm passt perfekt zu unserer Strategie, mit der wir unsere digitale Präsenz erweitern und das Influencer-Marketing in den Vordergrund stellen."

Wenn die Print- und TV-Kampagne global im April anläuft, stellt das Unternehmen exklusive Daisy Love Digital Asset auf den Instagram-Konten @marcjacobsfragrances und @marcjacobs mit begleitendem Social Media Content von globalen Influencer-Partnern ein.

Über Kaia Gerber

Das amerikanische Model Kaia Gerber, 16, ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber. 2016 wurde Kaia zum "Breakthrough Model of the Year Award" bei der Preisverleihung der Modewelt Daily Front Row gekürt. Kaia, ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, schloss schon im Alter von 13 Jahren einen Model-Vertrag mit IMG ab und ist seitdem in zahlreichen Fashion-Magazinen wie beispielsweise Vogue, Teen Vogue und CR Fashion Book zu bewundern. Außerdem ist sie zurzeit das Gesicht für das Kosmetiklabel Marc Jacobs Beauty.

Über Marc Jacobs

Marc Jacobs ist eine internationale Marke für Damenbekleidung, Accessoires, Kinderkleidung, Schmuck, Uhren und Parfüms. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1986 gilt Jacobs als einer der berühmtesten amerikanischen Modedesigner. Marc Jacobs International engagiert sich nicht nur in den Gemeinden, in denen das Unternehmen mit Geschäften vertreten ist, sondern auch darüber hinaus. So fördert Marc Jacobs International unzählige gemeinnützige Organisationen weltweit, und zahlreiche dieser wohltätigen Projekte sowie neue Partnerschaften werden laufend mit höchster Priorität unterstützt.

Über COTY Inc.

Coty ist ein weltweit führendes Beauty Unternehmen mit einem Nettoumsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar. Mit dem Leitbild, die Vielfalt der Schönheit zu zelebrieren und von Konventionen zu befreien, vertreibt Coty seine Produkte auf internationalem Niveau. Mit seiner starken unternehmerischen Tradition hat Coty ein vielseitiges Portfolio an führenden Kosmetikmarken geschaffen. Coty ist international führender Parfümhersteller, belegt einen starken zweiten Platz als Hersteller professioneller Haarpflege- und Frisörprodukte und steht an dritter Stelle bei der dekorativen Kosmetik. Coty betreibt drei Geschäftsbereiche: Consumer Beauty legt den Schwerpunkt auf dekorative Kosmetikmassenprodukte, Haarpflege- und Stylingprodukte für den Großhandel, Körperpflegeprodukte und Massendüfte mit Marken wie COVERGIRL, Max Factor und Rimmel. Mit Marken wie Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci und philosophy konzentriert sich der Bereich Luxury auf Luxusparfüms und Hautpflegeprodukte. Professional Beauty richtet sich an Frisörsalons und Nagelpflegestudios mit den Marken Wella Professionals, Sebastian Professional, OPI und ghd. Coty beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern. Coty und seine Marken engagieren sich in zahlreichen sozialen Projekten und fördern den Umweltschutz. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

