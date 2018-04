Liebe Leser,

der Kursverlauf der Drillisch-Aktien der letzten Wochen sieht alles andere als erfreulich aus. In den letzten drei Monaten verlor das Papier um ca. 20 Prozent an Wert und der Negativtrend scheint kein Ende zu finden. Die Analysten der Berenberg Bank lassen sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken. In einer aktuellen Analyse belassen sie ihre Empfehlung bei "Kaufen" und ändern auch nichts am Kursziel von 69 Euro.

Am Donnerstag gingen die Anteile nach einem neuerlichen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...