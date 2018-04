BEIJING (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce-Konzern Alibaba Group Holding Ltd. hatte bereits im Februar 2018 angekündigt, Anteile an der Food Takeout App Ele.me zu übernehmen. Nun ist es offiziell. Die Alibaba Group Holding Ltd. übernimmt von Baidu Inc. und weiteren Investoren das chinesische Essen-Lieferdienst-Startup...

Den vollständigen Artikel lesen ...