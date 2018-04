NEW YORK/ SAN FRANCISCO (IT-Times) - Die US-amerikanische Kollaborations- und Design Plattform InVision hat die Akquisition des kalifornischen Unternehmens Wake bekannt gegeben. InVision mit Sitz in New York erwirbt mit Wake ein Design-Tool, das die Zusammenarbeit von Designern und Unternehmen erleichtern...

