Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.002 und somit 94 Punkte unter dem Schlusskurs 12.096 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 11.913, das Hoch wurde bei 12.069 eingebucht. DAX TagestatistikZunächst vielen Dank für die positiven Kommentare zum Video des Wochenende-Ausblicks. Voraussichtlich werde ich auch am kommenden Wochenende einen Ausblick per Video machen. Minutenchart M5 - Rangehandel ...

