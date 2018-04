Liebe Leser,

die Deutsche Post arbeitet derzeit weiter an der Umrüstung der eigenen Fahrzeugflotte auf elektrische StreetScooter. In Rostock wurden kürzlich sechs neue der umweltschonenden Fahrzeuge in Betrieb genommen. Insgesamt sind jetzt schon 60 rein elektrische Fahrzeuge in der Stadt unterwegs, bis Ende des Jahres sollen es 100 werden. Bundesweit ist die Anzahl der StreetScooter schon auf 5.500 angewachsen.

Die Deutsche Post plant, bis 2050 alle logistikbezogenen CO2-Emissionen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...