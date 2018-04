Signifikante Beteiligungen an Hyundai Mobis, Hyundai Motor und Kia Motors

Angestrebt wird stärkeres Engagement für verbesserte Unternehmensführung und Kapitalrendite

Elliott Advisors (HK) Limited, ein Berater diverser mit Elliott verbundener Fonds (zusammen "Elliott"), gab heute bekannt, dass das Unternehmen kollektiv eine signifikante Anzahl an Stammaktien von Hyundai Mobis Co., Hyundai Motor Company und Kia Motors Corporation (zusammen "Hyundai Motor Group") im Wert von insgesamt mehr als 1 Milliarde US-Dollar besitzt. Als bedeutender Investor begrüßt Elliott, dass die Hyundai Motor Group einen ersten Schritt in Richtung einer verbesserten und nachhaltigeren Unternehmensstruktur getan habe.

Dieser Schritt sei zwar ein gutes Zeichen, aber es seien noch weitere Maßnahmen notwendig, die sowohl für die Unternehmen als auch für die Stakeholder vorteilhaft sind. Elliott fordert die Unternehmensleitung auf, einen ausführlicheren Fahrplan für die Verbesserung der Unternehmensführung, Optimierung der Bilanzen und Verbesserung der Kapitalrenditen für die jeweiligen Unternehmen vorzulegen. Elliott freue sich auf eine direkte Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung und anderen Stakeholdern zu diesen Fragen und sei gerne bereit, Empfehlungen bezüglich der geplanten Maßnahmen abzugeben.

Über Elliott

Die Elliott Management Corporation verwaltet zwei Multistrategie-Fonds mit Vermögenswerten von insgesamt rund 35 Milliarden US-Dollar. Der Hauptfonds, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten Fonds seiner Art unter kontinuierlichem Management. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Pensionskassen, Staatsfonds, private und wohltätige Stiftungen, Dachfonds und Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (HK) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Elliott Management Corporation. Elliott verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis des koreanischen Marktes und der dortigen Unternehmensstrukturen und kann auf eine Erfolgsgeschichte der Wertsteigerung für Aktionäre in Korea zurückblicken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180403006645/de/

