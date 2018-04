Auch wenn der Handelsstreit mit China die Stimmung trübt, erholte sich die Wall Street am Dienstag. Im Fokus stand der Börsengang von Spotify.

Nach einem schwachen Start ins zweite Quartal am Ostermontag hat sich die Wall Street am Dienstag erholt. Der Dow Jones stieg um 1,65 Prozent auf 24.033 Punkte, nachdem er am Montag fast zwei Prozent verloren hatte. Der S&P500 legte knapp 1,3 Prozent zu auf 2614 Zähler. Der Nasdaq-Composite stieg um ein Prozent auf 6941 Punkte.

Auch am Dienstag war lange nicht klar, mit welchen Vorzeichen die Wall Street aus dem Handel geht. So hatte die Nasdaq rund eine Stunde von Schluss noch im Minus gelegen, der Dow Jones legte in den letzten 75 Minuten noch knapp 350 Punkte zu.

Im Fokus stand das Börsendebüt von Spotify. Die Aktie des weltgrößten Musikstreaming-Diensts schloss rund zwölf Prozent im Plus ...

