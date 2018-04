Auf unkonventionelle Weise ist Spotify an die Börse gegangen. Die Aktie beendete den ersten Handelstag mit einem dicken Plus.

Keine Roadshow, keine Glocke, keine Interviews: Spotify hat für sein vielbeachtetes Börsendebüt an der New York Stock Exchange (Nyse) nicht nur den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung gewählt, sondern zugleich gänzlich auf das häufig mit der Neuemission einhergehende Brimborium verzichtet. Doch trotzdem oder gerade deswegen sorgte der weltgrößte Musikstreaming-Dienst aus Schweden am ersten Handelstag für viel Aufsehen.

Die Aktien des Musikstreaming-Dienstes erschienen am Dienstag mit einem Eröffnungskurs von 165,90 Dollar auf den Kurstafeln. Bei Börsenschluss waren es 149 Dollar, ein Plus von rund zwölf Prozent.

Anders als bei einem klassischen Börsengang wurden die Titel nicht vorab Investoren angeboten und anhand des Interesses ein Ausgabepreis ermittelt. Dadurch spart Spotify Millionen an Gebühren für Berater-Banken. Der Debütkurs der schwedischen Firma errechnete sich aus Kauf- und Verkaufsorders nach Beginn des Börsenhandels an der Wall Street. Als Richtwert für Anleger hatte die Nyse den Referenzkurs für Spotify-Titel auf 132 Dollar festgesetzt. (Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Spotify-Börsengang).

Mit einem Marktwert von 30 Milliarden Dollar ist es der drittgrößte Börsengang eines Tech-Unternehmens in den USA, wie aus Zahlen von Dealogic hervorgeht. Größer waren nur die Börsengänge von Alibaba und Facebook.

Maximal 91 Prozent der 178 Millionen Spotify-Aktien können gehandelt werden. Beobachter gehen davon aus, dass der Anteil jedoch eher bei rund 66 Prozent liegen wird. Spotifys Mitgründer Daniel Ek und Martin Lorentzon wollen Medienberichten zufolge an ihren Anteilen zunächst festhalten.

Damit ist der Anteil der handelbaren Aktien jedoch immer noch deutlich höher als bei vielen anderen Börsengängen. Durchschnittlich haben Unternehmen bei Börsengängen ...

