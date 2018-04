Programmerfolg wächst neben positiver Reaktion auf Lizenzveränderungen für Streaming-, Kabel-, Over-the-Air- und Satelliten-Distributoren



Boston (ots/PRNewswire) - HEVC Advance, ein unabhängiger Lizenzierungsadministrator, freut sich, die neuesten Ergänzungen seiner wachsenden Liste von Lizenzgebern und Lizenznehmern bekannt zu geben, darunter: ACTi, EverFocus Electronics, Fraunhofer, GoPro, Hitachi Koki, Humax, KAIST, Korean Aerospace University, Korean Broadcast System, TechniSat, Telestar, and Western Digital. Diese Ankündigung folgt positiven Marktreaktionen auf die kürzliche Entscheidung von HEVC Advance (https://www.hevcadvance.com/hevc-advan ce-eliminates-content-distribution-royalty-fees-and-reduces-certain-r oyalty-rates-and-caps/), die nicht-physische Verbreitung von HEVC-Inhalten einschließlich via Internet-Streaming, Kabel, Over-the-Air-Übertragung und Satellit nicht mehr zu lizenzieren oder Nutzungsgebühren zu verlangen.



"Wir freuen uns über die Reaktionen führender Unternehmen auf unsere Bemühungen, ihre Bedürfnisse für die Bereitstellung eines besseren Videoerlebnisses für Endverbraucher, zu erfüllen", sagte Pete Moller, CEO von HEVC Advance. "Diese neusten Ergänzungen des Programms zeigen unsere Fortschritte, den Wert, den HEVC auf dem Markt schafft, und wie die ausgedehnte Annahme des Videokompressionsstandards HEVC/H.265 sich beschleunigt."



Über HEVC Advance



HEVC Advance ist ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung eines HEVC/H.265-Patent-Pools für die Lizenzierung wesentlicher Patente zu leiten. HEVC Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzmechanismus für die von HEVC patentierte Technologie. Weitere Informationen über HEVC Advance finden Sie unter https://www.hevcadvance.com.



OTS: HEVC Advance newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120729 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120729.rss2



Pressekontakt: press@hevcadvance.com