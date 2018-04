=== 07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden 10:00 CH/Swiss Re Group, Investor Day, Zürich *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,6% 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 55,9 *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:45 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Arkansas Bankers Association & Arkansas State Bank Department, Little Rock *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,5 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 US/Fed, Rede (via Live Stream) von Cleveland-Fed- Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Central State University Wilberforce *** - DE/Pkw-Neuzulassungen März ===

