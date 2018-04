Zürich - Ab Juli übernimmt Iris Menn die Geschäftsleitung von Greenpeace Schweiz. Seit zwölf Jahren hält die Meeresbiologin Führungs- und Managementpositionen in internationalen Nichtregierungsorganisationen inne. Unter anderem war sie mehrere Jahre Kampagnen-, Team- und Expeditionsleiterin bei Greenpeace in Deutschland.

An seiner letzten Sitzung wählte der Stiftungsrat, das oberste Organ von Greenpeace Schweiz, Iris Menn zur neuen Geschäftsleiterin der Kampagnenorganisation. Seit vier Jahren ist Menn bei der Christoffel-Blindenmission (CBM) Direktorin für Internationale Programme und Politische Arbeit und verantwortet unter anderem die strategische Ausrichtung der Programmarbeit und Humanitären Hilfe.

Zuvor war die promovierte Meeresbiologin, die aktuell in Frankfurt am Main lebt, zwölf Jahre lang als Kampaignerin, Kampagnen-, Team- und Expeditionsleiterin bei Greenpeace in Deutschland tätig. Massgeblich trug Menn dazu bei, dass der deutsche Lebensmitteleinzelhandel seinen Ein- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...