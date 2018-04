Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LEHRLINGE - Mehr als jede vierte berufliche Ausbildung in Deutschland wird abgebrochen, das ist der schlechteste Wert seit Beginn der Neunzigerjahre. Bei Auszubildenden, die Koch, Restaurantfachkraft oder Friseur werden wollen, hört sogar etwa jeder Zweite vor der Abschlussprüfung auf. Dies geht aus dem Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018 hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach wurden 2016 gut 146.000 Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Den Bericht legt das Bildungsministerium jedes Jahr vor. (SZ S. 1)

GRUNDEINKOMMEN - Grünen-Chef Robert Habeck kritisiert in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel den Vorschlag der SPD, ein "solidarisches Grundeinkommen" einzuführen, als Etikettenschwindel. "Der Vorschlag ist nicht neu und es ist kein Grundeinkommen", schreibt Habeck. Zudem habe Finanzminister Scholz klargemacht, dass das bisherige Hartz-IV-System "unverändert bestehen bleiben" soll. (Tagesspiegel)

GRIECHENLAND - Am 27. April treffen sich die Euro-Finanzminister in Sofia. Für den neuen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird es ein Tag, an dem er Farbe bekennen muss. Denn seine Kollegen werden ihm dann neue Pläne zur konkreten Schuldenerleichterung Griechenlands auf den Tisch legen. Der Euro-Rettungsschirm ESM und die französische Regierung bereiten verschiedene Optionen vor. Ein internes Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, zeigt dabei: Die Schuldenerleichterungen für Athen könnten weitreichend ausfallen. Scholz' Vorgänger Wolfgang Schäuble hat da im Namen der deutschen Regierung bislang immer scharfe Grenzen gezogen. (Handelsblatt S. 8/Welt S. 9)

TÜRKEI - Heute sind mehr als 7.000 deutsche Unternehmen in der Türkei aktiv und haben dort fast 13 Milliarden Euro in Fabriken, Läden und Büros investiert. Allerdings: So willkommen wie in früheren Zeiten fühlen sie sich inzwischen nicht mehr. In den vergangenen Monaten habe sich das Klima gewandelt, berichten Wirtschaftsvertreter. Das liegt vor allem an der volatilen politischen Stimmung im Land. Die schwierige Lage verunsichert ausländische Unternehmen. "Das Ansehen der Türkei als Partnerland ist in Deutschland in den letzten Jahren gesunken", schreiben die Berater der deutschen Außenhandelsförderung GTAI in einem aktuellen Lagebericht zur Türkei. Das unveröffentlichte Papier liegt der Welt-Redaktion vor. "Mehrere Missstände belasten das Verhältnis, allen voran die mangelnde Rechtstaatlichkeit im Land." (Welt S. 15)

WTO - Im schwelenden Handelskonflikt mit den USA hat der Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevedo, vor einer Eskalation gewarnt. Dies sei ein "sehr heikler Moment" in den weltweiten Handelsbeziehungen, sagte der Brasilianer laut Bloomberg am Dienstag bei einer Konferenz in Lissabon. Er mahnte, eine Eskalation werde ausgesprochen negative Folgen für die globale Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen haben. "Wir müssen uns Sorgen über die Hintergründe dieser Spannungen und mögliche systemische Konsequenzen machen." Azevedo gab an, mit allen beteiligten Parteien in Kontakt zu stehen. "Es ist notwendig, dass die Kommunikationskanäle offen sind und es eine allgemeine Bereitschaft zu konstruktiven Lösungen gibt." Dies sei derzeit "die wichtigste und dringendste Aufgabe". (Börsen-Zeitung S. 5)

ÜBERNAHMEN - Der globale M&A-Markt ist mit einem Rekord von mehr als 1,1 Billionen Dollar ins laufende Jahr gestartet. Allein in Europa nahm das Volumen um ein Drittel auf 339 Milliarden Dollar zu. In der Spätphase des Zyklus steigt die Aggressivität, wie die "feindlichen" Versuche bei GKN und Smurfit Kappa zeigen. (Börsen-Zeitung S. 7)

FAMILIENNACHZUG - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ab August nur noch unter strengen Bedingungen zulassen. Das geht aus dem Entwurf des Innenministeriums für ein "Familiennachzugsneuregelungsgesetz" (FZNeuG) hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Derzeit läuft dazu die Abstimmung zwischen den Ministerien der Bundesregierung. Danach soll der Entwurf vom Bundeskabinett beschlossen werden. "Mit dem Gesetzentwurf wird festgelegt, dass aus humanitären Gründen monatlich bis zu 1.000 ausländische Familienangehörige zu subsidiär Schutzberechtigten in das Bundesgebiet zuziehen können", heißt es in dem 20-seitigen Papier. Damit werde dieser Personengruppe eine "legale Einreisemöglichkeit" eröffnet. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

SALAFISTEN - Die Salafisten-Szene in Deutschland wächst nach Informationen des Tagesspiegels weiter. Mit dem Ende des ersten Quartals 2018 sei ein Stand von 11.000 Personen erreicht, hieß es am Dienstag in Sicherheitskreisen. Das gehe aus Tendenzmeldungen der Landesbehörden für Verfassungsschutz hervor. Damit hat sich die Zahl der gefährlichsten Islamisten innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. (Tagesspiegel)

