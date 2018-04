Bahnbrechendes Peptid macht Anzeichen allgemeiner Hautalterung in sechs Wochen rückgängig

Progenitor Biologics, LLC, der Hersteller und Vertriebshändler der innovativen Anti-Aging-Hautpflegeprodukte der Marke DefenAgeSkincare gibt mit Stolz die Ergebnisse einer umfassenden neuen klinischen Studie zu Age-Repair Defensins, dem bahnbrechenden Bestandteil der Produktlinie, bekannt. Mit dem dreistufigen System auf Basis von Defensinen wird "das visuelle Erscheinungsbild alternder Haut ohne Reizungen, Trockenheit oder Entzündungen allgemein verbessert", so das Fazit des vom Journal of Drugs in Dermatology (JDD) veröffentlichten und von unabhängiger Seite geprüften Artikels. Die zielspezifischen Age-Repair Defensins stellen die neueste Generation der Anti-Aging-Technologie dar und sind die ERSTEN derartigen Peptide.

DefenAge's core regimen, 12 weeks. Taub A, Bucay V, Keller G et al. J Drugs Dermatol. 2018 Apr;17(4):426-441. (Graphic: Business Wire)

"Die Hautpflegekur mit Defensinen hat bei Patienten zu statistisch signifikanten Verbesserungen ALLER fünf Parameter geführt und gleichzeitig für weniger sichtbare feine und grobe Falten, kleinere Poren und weniger sichtbare Pigmentierung gesorgt. Bei den Studienteilnehmern hat sich außerdem eine Verbesserung bei Hautfett, Glattheit, Feuchtigkeit sowie einer Reihe weiterer wichtiger Eigenschaften der Haut gezeigt", teilt Dr. med. Amy Forman Taub, die leitende Forscherin und Autorin des Berichts, mit. "Mit DefenAge lassen sich tiefgreifende Verbesserungen der sichtbaren Gesundheit und Schönheit der Haut beobachten, die auch das ungeschulte Auge gleich bemerkt."

"Die Ergebnisse haben gezeigt, dass das Produkttrio mit Defensin die meisten Vorteile herkömmlicher Retinole sowie neuerer, aber weit verbreiteter Cosmeceuticals mit Wachstumsfaktor bietet ohne Reizungen oder Entzündungen, Sonnenempfindlichkeit oder Sorgen bezüglich Neoplasie der behandelten Haut", fügt Dr. med. Vivian Bucay, eine ebenfalls an der Studie beteiligte Forscherin, hinzu. "Aufgrund der beobachteten klinischen Ergebnisse kann man DefenAge Skincare zweifellos als erstklassiges und richtungsweisendes Produkt betrachten."

Bereits veröffentlichte präklinische Ergebnisse zeigen, dass Defensine mit LGR6-positiven Stammzellen untätige "frische" Zellen im Körper aktivieren. "Wenn sie aktiviert sind, wandern LGR6-positive Stammzellen physisch in die Basalschicht der Haut und schaffen eine neue Epidermis und schließlich neue, quasi jüngere Haut", erläutert Dr. med. Gregory Keller, ein weiterer an der Studie beteiligter Forscher. "Die auf Defensinen basierende Anti-AgingTechnologie bedeutet einen echten Paradigmenwechsel, wie ich ihn nur alle zehn Jahre beobachten kann."

"DefenAge hat seinen ersten Soft Launch im Sommer 2015 erlebt", sagt Dr. Nikolay Turovets, CEO von Progenitor Biologics, dazu. "Heute bieten mehr als 300 Schönheitsmediziner und medizinische Kureinrichtungen in den USA DefenAge an. Seit der Markteinführung überstieg das jährliche Wachstum von DefenAge drei Jahre hintereinander jeweils die 100-Prozent-Marke, und im Jahr 2017 überstiegen die Umsätze 2,4 Mio. USD. Nachdem wir jetzt so solide klinische Beweise für die Leistung des Produkts haben, werden wir unsere Expansion auf dem Markt für Schönheitsmedizin fortsetzen und den Verbrauchern die besten Technologien anbieten."

Einzelheiten zur Studie

Die Studie wurde von Dr. med. Amy Forman Taub, Dr. med. Vivian Bucay,Dr. med. Gregory Keller,Dr. Jay Williamsund Dr. med. Darius Mehregan durchgeführt. Eine placebokontrollierte multizentrische Studie, die sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die Forscher verblindet angelegt war, wurde im ambulanten Setting mit 44 weiblichen Versuchspersonen im Alter von 41 bis 71 Jahren und mit den Hauttypen I bis V durchgeführt. Auswertungen erfolgten jeweils bei Studienbeginn, nach sechs und nach zwölf Wochen. Zum dreistufigen DefenAge-System (Markenname: Clinical Power Trio) gehören: 2-Minute Reveal Masque, 24/7 Barrier Balance Cream und 8-in-1 BioSerum. Der von unabhängiger Seite geprüfte Artikel trägt den folgenden Titel: "Multi-center, double-blind, vehicle-controlled clinical trial of an alpha and beta defensin-containing anti-aging skin care regimen with clinical, histopathologic, immunohistochemical, photographic, and ultrasound evaluation" [Taub, A., et al. J Drugs Dermatol. April 2018; 17(4): 426-441].

Lesen Sie den vollständigen Text des Artikels in der Ausgabe des JDD vom April 2018: http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961618P0426X

Über DefenAge

DefenAge Skincare ist eine technologiegestützte Produktlinie für Anti-Aging-Hautpflege, die über den professionellen Markt für Schönheitsmedizin vertrieben wird, so u. a. über Praxen für Dermatologie und Schönheitschirurgie. Der Hauptbestandteil, Age-Repair Defensins, verfügt über einen eigenständigen, natürlichen und zielspezifischen Wirkmechanismus. Die Technologie ist zum Patent angemeldet und exklusiv in DefenAge enthalten. Sie zählt nicht zur Kategorie Wachstumsfaktoren. Das Clinical Power Trio wurde in klinischen Studien getestet. Mit der zentralen Hautpflegetherapie von DefenAge werden sichtbare Anzeichen von Hautalterung auf globaler Ebene behoben. Produkte von DefenAge enthalten keine Bestandteile tierischen oder menschlichen Ursprungs, Parabene, formaldehydhaltige Konservierungsmittel, Sulfate, Mineralöle, Farbstoffe, Phthalate oder BPA.

Die Produkte sind erhältlich unter www.DefenAge.com

Weitere Informationen finden Sie unterwww.DefenAge.com, oder setzen Sie sich mit dem Unternehmen wie folgt in Verbindung:

