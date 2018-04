Liebe Trader,

Nach den Rekordständen der Kryptowährung Bitcoin im Dezember 2017 um 20.000 US-Dollar stürzte die digitale Währung regelrecht ab und markierte Anfang Februar dieses Jahres ein Verlaufstief um 5.873 US-Dollar. Anschließend konnte der Wert zwar an seine kurzfristige Trendkanalbegrenzung um 11.700 US-Dollar zulegen, ein Ausbruch gelang jedoch nicht. Die Folge waren weitere Abgaben auf ein weiteres Verlaufstief auf 5.873 US-Dollar ende letzten Monats. Doch seit einigen Tagen erholt sich der Bitcoin wieder merklich, besonders am Dienstag konnte ein Kurssprung von über 7 Prozent verzeichnet werden. Damit nährt sich der digitale Coin nun wieder der runden Mark von grob 8.000 US-Dollar an, auch besteht die Möglichkeit eines nachhaltigen Kursanstiegs über die seit Dezember bestehende Abwärtstrendkanalbegrenzung.

Long-Chance:

Die Risiken bei digitalen Währungen sind nach wie vor sehr hoch, auch die Regulierungsbehörden spielen nicht unbedingt den Käufern in die Hände. Trotzdem kann aus der charttechnischen Sichtweise heraus ein Kaufsignal auf kurzfristiger Basis erfolgen, welches erste Kursgewinne bis in den Bereich von rund 9.000 US-Dollar bereithalten könnte. Darüber rücken schließlich die zwei markanten Hochs aus Februar und März dieses Jahres in den Fokus, die im Bereich von 12.000 US-Dollar aufzufinden sind. Eine vernünftige Verlustbegrenzung sollte sich allerdings noch unterhalb der Vorwochentiefs von 6.450 US-Dollar orientieren. Darunter muss nämlich mit einem fortgesetzten Abverkauf in Richtung 5.873/4.800 US-Dollar gerechnet werden, ein Test der runden Marke von 4.000 US-Dollar wäre dann aber auch nicht mehr auszuschließen. Tendenziell sind wie immer bei Kryptos kleinere Handelspositionen einzugehen, sofern ein ernsthaftes Interesse an den sehr volatilen Kursschwankungen auf Tagesbasis besteht.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 7.401,50 US-Dollar

Kursziel: 9.000 US-Dollar

Stop: < 6.450 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 951,- US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7.401,50 US-Dollar; 03:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Wert können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.