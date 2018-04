Die YouTube-Zentrale in Kalifornien wird zum Schauplatz einer Schießerei. Eine Frau schießt zunächst um sich und tötet dann sich selbst. Drei Menschen werden verletzt. Es wird eine Beziehungstat vermutet.

Am Hauptsitz von YouTube im kalifornischen San Bruno hat eine Frau das Feuer eröffnet und dabei drei Menschen verletzt. Die mutmaßliche Schützin habe sich dann selbst gerichtet, teilte der örtliche Polizeichef Ed Barberini vor Reportern mit. Demnach erlitt eine weitere Person eine Knöchelverletzung. Zuvor hatte Barberini noch von vier durch Schüsse verletzte Menschen gesprochen.

Über die Tatverdächtige und deren mögliches Motiv gaben Ermittler zunächst wenig Details preis. Der Schießerei sei aber womöglich ein häuslicher Streit vorausgegangen, sagten zwei mit den Nachforschungen betraute Beamte.

Bei der Polizei waren am Dienstag etliche Notrufe über Schüsse in der Zentrale von YouTube eingegangen. Die Polizei in San Bruno forderte Anwohner über Twitter auf, die Gegend zu meiden. Unter den YouTube-Angestellten brach Panik aus. Viele hätten sich versteckt oder versucht zu fliehen, berichteten Augenzeugen. Beamte und Bundespolizisten schwärmten zur Zentrale aus, Einsatzfahrzeuge ...

