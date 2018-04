The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6303724825 FL.-BRAB.PROV.18-03.04.25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2G8VL2 GERM.STARTUPS GRP WS18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ACS8 DZ BANK CLN E.9480 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013327491 REP. FSE 18-36 O.A.T. BD00 BON EUR N

CA XFRA USU2203CAA90 COTY 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU62472AK81 MYLAN INC. 18/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU62472AL64 MYLAN INC. 18/48 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1770919873 CAP.VALENTINE 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1801780583 TOYOTA FIN.AUSTR.18/23MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1801786275 COTY 18/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1801788305 COTY 18/26 REGS BD01 BON EUR N

CA 6OV XFRA CA92847V1058 VITALHUB CORP.. EQ01 EQU EUR N

CA O5O XFRA FI0009014351 ORIOLA OYJ B EQ01 EQU EUR Y

CA L7G XFRA FI4000081138 LEHTO GROUP OYJ EQ01 EQU EUR N

CA 2ST XFRA SE0005992831 STARBREEZE AB B SK-,20 EQ01 EQU EUR N

CA OA2 XFRA US00191U1025 ASGN INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA N04A XFRA US67022C1062 NUCANA SP.ADR 1/ LS-,04 EQ01 EQU EUR N

CA PZA XFRA US78469C1036 SP PLUS CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR N

CA 16U XFRA US91544A1097 UPLOAD SOFTWARE DL-,0001 EQ01 EQU EUR N