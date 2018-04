FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

88S1 XFRA GB00B90XFF12 SOUND ENERGY LS-,01

ABJA XFRA US0003752047 ABB LTD ADR/1 SF 2,50

NTP XFRA SE0002575340 NEUROVIVE PHARM. AK