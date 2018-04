FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KX1G XFRA FR0010892190 AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G.

CB3G XFRA FR0010754192 AM.ETF G.B.EOMTS B.I.G.

TCC4 XFRA FR0010754119 AMUNDI ETF EURO CRPS

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10

FRNU XFRA FR0012647451 AMUNDI ETF FR DL CORP.C

FRNE XFRA FR0012005734 AMUNDI ETF FR E.COR.1-3 C

X13G XFRA FR0011807015 AM.ETF GB LR E.IG 1-3 C

AHYE XFRA FR0011494822 AMUNDI ETF EO HYLB IBOXX

FRNH XFRA FR0013141462 AMUNDI ETF FR DL CORP.EOH

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125