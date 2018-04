(Der Wochentag wird ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Start in die verkürzte Woche nach Ostern winkt dem Dax am Mittwoch eine Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,30 Prozent höher auf 12 030 Punkte. Der Index befindet sich seit Wochen auf Richtungssuche und pendelt aktuell um die runde Marke von 12 000 Punkten.

Für Unterstützung sorgen deutliche Kursgewinne an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 konnten dank einer deutlichen Reaktion auf den Kursrutsch vom Ostermontag ihre 200-Tage-Linien verteidigen. Der Durchschnitt gilt als längerfristiges Trendbarometer. Positiv war der erfolgreiche Handelsstart der Aktien des Musik-Streamingdienstes Spotify . An der Nasdaq erholten sich auch die angeschlagenen Tech-Werte.

Am Nachmittag steht in den USA mit den ADP-Beschäftigungsdaten ein wichtiger Indikator für den offiziellen März-Arbeitsmarktbericht am Freitag auf der Agenda./ag/fba/das

