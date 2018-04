Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt und solide kapitalisiert, um in Wachstumschancen zu investieren. So dürften Investitionen in die Forschung und Entwicklung die Grundlage für eine überdurchschnittliche Performance bilden, teilt der Konzern am Mittwoch im Vorfeld des Investorentags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...