Medienmitteilung

Zürich, 4. April 2018

Veränderungen im Verwaltungsrat von LafargeHolcim

Thomas Schmidheiny und Bertrand Collomb verzichten auf eine Wiederwahl an der kommenden Generalversammlung

Thomas Schmidheiny, seit fast fünfzig Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen und im Verwaltungsrat der damaligen Holcim tätig und seit der Fusion mit Lafarge im Jahre 2015 Mitglied des Verwaltungsrats der LafargeHolcim, hat sich entschieden, an der nächsten Generalversammlung von LafargeHolcim vom 8. Mai 2018 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stehen; er bleibt jedoch einer der Hauptaktionäre der Gesellschaft.

Als Wertschätzung seiner ausserordentlichen Verdienste für LafargeHolcim hat der Verwaltungsrat entschieden, Thomas Schmidheiny zum Ehrenpräsidenten zu ernennen.

Thomas Schmidheiny begann seine Karriere bei der Holcim im Jahr 1970. Sechs Jahre später wurde er in die Konzernleitung berufen, deren Vorsitz er von 1978 bis 2001 innehatte. 1978 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt, dem er als Präsident von 1984 bis 2003 vorstand. Thomas Schmidheiny hat 2015 massgeblich zum Zusammenschluss von Holcim und der französischen Lafarge zu LafargeHolcim beigetragen, dem heute weltweit grössten Zementunternehmen.

Bertrand Collomb war ab 1975 für Lafarge tätig. Nach verschiedenen Positionen im Management, unter anderem als Leiter des Nordamerika-Geschäfts, war er von 1989 bis 2003 Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der Lafarge sowie bis 2007 Präsident und bis 2012 Mitglied des Verwaltungsrates. Im Jahr 2007 wurde er zum Ehrenpräsidenten von Lafarge ernannt. Dem Verwaltungsrat von LafargeHolcim gehörte er seit 2015 an. Er hat sich entschieden, aufgrund einer allgemein üblichen Alterslimite von 75 Jahren an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates von LafargeHolcim: "Thomas Schmidheiny hat während fast fünfzig Jahren entscheidend zum Erfolg von Holcim und zur Schaffung der LafargeHolcim als Weltmarktführer beigetragen. Er war massgeblich verantwortlich für die erfolgreiche Expansion in vielversprechende Wachstumsmärkte und machte Holcim zu einem der führenden Unternehmen unserer Industrie. Im Namen des Verwaltungsrates und aller Mitarbeitenden danke ich Thomas Schmidheiny herzlich für seine ausserordentlichen Verdienste um unsere Firma."

"Bertrand Collomb hat in verschiedenen Positionen einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von Lafarge und später zur Gründung von LafargeHolcim geleistet. Unter seiner Führung entwickelte sich Lafarge zu einem Markführer der internationalen Baustoffindustrie. Auch ihm danke ich im Namen des Verwaltungsrates und aller Mitarbeitenden herzlich."

Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates der LafargeHolcim werden an der Generalversammlung zur Wiederwahl vorgeschlagen:

Beat Hess, Präsident

Oscar Fanjul

Paul Desmarais, Jr.

Patrick Kron

Gérard Lamarche

Adrian Loader

Jürg Oleas

Nassef Sawiris

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen

Dieter Spälti

Mit der Wahl der Nominierten würde sich die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats von derzeit 12 auf 10 reduzieren. Weitere Details wie die Agenda und die Traktanden sind in der Einladung zur Generalversammlung ab 13. April 2018 einsehbar unter: (www.lafargeholcim.com/agm: http://www.lafargeholcim.com/agm)

