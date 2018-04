Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche SE nach Jahreszahlen von 102 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) von Porsche an seine reduzierten Prognosen für Volkswagen (VW) angepasst, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs von Porsche hänge vor allem vom Marktwert des Anteils an VW ab./bek/gl

Datum der Analyse: 03.04.2018

