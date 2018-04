Washington - Mit neuen Strafzöllen haben die USA den Handelskonflikt mit China verschärft. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump legte eine Liste mit Importen aus China im Wert von 50 Milliarden US-Dollar im Jahr vor, auf die künftig zusätzlich Abgaben von 25 Prozent erhoben werden sollen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer begründete das scharfe Vorgehen mit chinesischen Verstössen gegen Urheberrechte und den Zwang für US-Unternehmen in China, Technologie an chinesische Firmen weiterzugeben.

Die neuen Strafzölle weckten Sorgen über die weltweiten Auswirkungen einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften. China kündigte umgehend Vergeltung an. "Wir werden entsprechende Massnahmen gegenüber den USA in gleicher Höhe und gleichem Ausmass vorbereiten", teilte das Handelsministeriums am Mittwoch in Peking mit. Die chinesischen Gegenmassnahmen sollen "in naher Zukunft" verkündet werden. "Wir sind zuversichtlich und in der Lage, auf jeden Handelsprotektionismus der USA zu antworten."

WTO angerufen

China werde die Schiedsgremien der Welthandelsorganisation (WTO) anrufen. Das amerikanische Vorgehen verstosse gegen die Grundsätze der WTO. Das Ministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...