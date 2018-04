Insbesondere bei Großprojekten kann es schnell unübersichtlich werden: viele Lieferanten in verschiedenen Ländern, mit diversen Lieferterminen und unterschiedlicher Bedeutung der Komponenten. Bestimmte Bestandteile und Lieferungen rücken oft erst wieder in den Fokus, wenn der jeweilige Hersteller von sich aus Verzögerungen ankündigt. In den meisten Fällen ist es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät, und keiner der Beteiligten kann einen Engpass noch vermeiden. Besonders in der Chemieindustrie und im Öl- und Gassektor haben dann Verzögerungen und Ausfälle in der Anlage einen großen Zeitaufwand und hohe Kosten zur Folge.

Verzögerungen von Anfang an vermeiden

Bei IWT aus Limburg/Lahn haben Kunden aus diesem Grund das Expediting in den letzten Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...