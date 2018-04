Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Takeda Pharmaceutical mit Blick auf die geplante Übernahme des britischen Konkurrenten Shire auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6400 Yen belassen. Der japanische Pharmakonzern sollte die höheren Zinskosten und die Gewinnverwässerung durch die dafür nötige Ausgabe neuer Aktien auffangen können, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor Einzelheiten zu dem Deal ändere er zunächst nichts an der Empfehlung und dem Kursziel für Takeda./gl/bek

Datum der Analyse: 04.04.2018

