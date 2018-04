In diesem Jahr feiert Conrad Business Supplies 20-jähriges Jubiläum. Wo standen Sie damals - und wo heute? Stefan Fuchs. Vor 20 Jahren waren wir komplett auf das B-2-C-Geschäft eingestellt. Wir hatten viele Kataloge, darunter den klassischen Hauptkatalog, viele Filialen und sind mit unserem Shop gerade online gegangen. Trotzdem erzielten wir einen relativ hohen Anteil des Umsatzes bei Firmenkunden. Also haben wir überlegt, ob es sinnvoll wäre, sich in einen B-2-C- und B-2-B-Bereich aufzuspalten. Damals führten wir gerade einmal 25.000 bis 30.000 Artikel im Sortiment, darunter viele Produkte, die nicht für B-2-B-Kunden geeignet waren. Es fehlten A-Brands und für Firmenkunden ansprechende Kommunikationsplattformen. Es gab noch nicht einmal die zugehörigen Ansprechpartner im Innen- oder Außendienst. All das sind wir vor 20 Jahren angegangen. Seit dieser Zeit sind wir - abgesehen von zwei Jahren - jedes Jahr zweistellig im B-2-B-Bereich gewachsen. Wir haben seitdem unsere B-2-B-Strategie im Unternehmen konsequent verfolgt, indem wir über Jahre viel in Systeme, Sortimente, den Vertrieb und die verschiedenen Kanäle wie unseren B-2-B Online-Shop, Print-Kataloge oder Telemarketing investiert haben. Zwischenzeitlich nimmt der B-2-B-Bereich einen deutlich größeren Anteil ein als das B-2-C-Segment. Vor einigen Jahren haben wir festgelegt, dass Conrad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...