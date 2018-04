FMW-Redaktion

Die Spotify-Aktie (Ticker-Symbol "SPOT") hat soeben ihre erste Kursnotierung an der New York Stock Exchange hingelegt. Die Aktie ging mit einer Erstnotiz von 165,90 Dollar in den Handel. Die erste Kursfindung hat somit fast 3 1/2 Stunden gedauert. Aktuell notiert sie bei 161 Dollar.

Die New York Stock Exchange legte vor dem Handelsstart als Orientierung einen Referenzpreis von 132 Dollar fest, den man anhand von vorbörslichem Handel auf außerbörslichen Systemen herangezogen hatte. Dieser Kurs sollte aber nur zur groben Orientierung dienen, was 23 Milliarden Dollar Firmenwert entsprochen hätte. Mit jetzt 161 Dollar notiert ...

