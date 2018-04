Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

TAGESTHEMA

China hat die von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die USA hatten am Dienstag eine vorläufige Liste mit chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Betroffen sind rund 1.300 Produkte, darunter Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. US-Präsident Donald Trump wirft China "unfaire Handelspraktiken" vor. Im März erließ er Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Als Reaktion darauf verhängte Peking Strafzölle auf US-Produkte im Wert von rund 3 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden

10:00 CH/Swiss Re Group, Investor Day, Zürich

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Carl Zeiss Meditec AG, Umsatz 1. Halbjahr

DIVIDENDENABSCHLAG

ABB: 0,78 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,6% - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 55,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,5 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.604,80 -0,32 Nikkei-225 21.334,97 0,20 Schanghai-Comp. 3.158,74 0,70 DAX 12.002,45 -0,78 DAX-Future 12.054,50 -0,63 XDAX 12.051,99 -0,64 MDAX 25.337,99 -0,99 TecDAX 2.467,02 -1,10 EuroStoxx50 3.346,93 -0,43 Stoxx50 2.954,12 -0,38 Dow-Jones 24.033,36 1,65 S&P-500-Index 2.614,45 1,26 Nasdaq-Comp. 6.941,28 1,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,18 -18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler recnen mit einer Fortsetzung der im Verlauf des Vortages eingeläuteten Erholung. Die Vorlagen aus den USA sind gut. Nach dem Kursrutsch vom Ostermontag holten die Kurse einen Teil ihrer Verluste wieder auf. Dazu trug auch der erfolgreiche Börsengang von Spotify in den USA bei. Das Thema "Handelskrieg USA-China" hält die Märkte jedoch weiter im Bann. China hat die nun von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren im Volumen von 50 Milliarden Dollar scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Große Neupositionierungen werden zunächst nicht erwartet, auch weil wichtige Makrodaten anstehen, vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Er wird als wichtiger Indikator für die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank gesehen.

Rückblick: Etwas leichter - Nach dem langen Osterwochenende starteten die Börsen in Europa mit Verlusten ins zweite Quartal. Auch weil die US-Börsen nach dem Ausverkauf vom Montag etwas erholt in den Dienstag starteten, fielen die Abgaben insgesamt aber moderat aus. Der Verkaufsdruck konzentrierte sich unter anderem auf Technologiewerte, die im Schnitt 0,6 verloren. Gerüchte, dass Apple bisher extern bezogene Komponenten künftig selbst herstellen werde, belasteten die Aktien von Zulieferern wie Dialog Semiconductor (-3,6 Prozent) oder AMS (-2,3 Prozent). Mit nach unten gezogen wurden auch Infineon (-2,1 Prozent) und STMicroelectronics (-3,1 Prozent). In Mailand stiegen Mediaset gegen den Trend um 6,4 Prozent. Sie wurden gestützt von einer Vereinbarung über Programminhalte mit Sky Italia. Unter Druck standen in dem Sektor dagegen in Paris TF1 (-5,7 Prozent). Nachrichtlich habe sich die Lage im Streit mit Canal+ zwar zunächst etwas entspannt, weil wieder einige Kanäle von TF1 dort eingespeist werden sollen. Das Risiko einer neuerlichen Eskalation des Streits mit Canal+, aber auch mit Orange sei damit aber noch nicht vom Tisch, hieß es. Fiat Chrysler stiegen in Mailand um 7,3 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Absatzzahlen für die Marke Jeep vermeldet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Kursgewinne von je 0,6 Prozent bei VW und BMW stützten den DAX etwas. Bei VW halfen am Nachmittag gute Absatzzahlen aus den USA, bei BMW die Analysten von Jefferies mit einem erhöhten Kursziel. Deutsche Börse schlossen kaum verändert. Sie wurden gestützt von Konsolidierungsfantasie, nachdem es über das Osterwochenende einen Bericht gab, wonach die Nyse die Chicago Stock Exchange übernehmen will. Für Commerzbank ging es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung um 1,5 Prozent nach unten. Danach sollen die Gebühren für das Premium-Girokonto ab Juni um 30 Prozent erhöht werden. Nachdem sich der Aktienkurs von RIB Software seit dem Allzeithoch vor zwei Wochen nahezu halbiert hatte, ging es für die Aktie um knapp 18 Prozent nach oben. Hier war von Schnäppchenkäufen die Rede.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffallend sei die Stärke der Automobilwerte gewesen, hieß es bei Lang & Schwarz. Daimler legten 0,6 Prozent zu, VW 0,8 Prozent und Porsche 0,7 Prozent.

USA / WALL STREET

Fest - Nach dem Einbruch zu Wochenbeginn erholten sich die US-Börsen wieder etwas. Technologiewerte hinkten dabei erneut hinterher. Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg und einer verschärften Regulierung der Technologiebranche sitze den Anlegern weiter im Nacken, hieß es. Donald Trump warf Amazon erneut vor, zu wenig Steuern zu zahlen und die US-Post auszunutzen. Für die Aktie ging es aber nach zwischenzeitlichen Abgaben um 1,5 Prozent nach oben. Facebook könnten nach der Talfahrt wegen des Datenmissbrauchs zunächst einen Boden gefunden haben, sie legten 0,5 Prozent zu. Tesla erholten sich um 6 Prozent, nachdem neue Produktionsdaten Zweifel an der wirtschaftlichen Lage des Elektrofahrzeugherstellers zunächst zerstreuten. Andere Autowerte waren nach den neuesten US-Absatzzahlen ebenfalls gesucht. General Motors gewannen 3,3 Prozent, Fiat Chrysler 9,2 Prozent und Ford 2,7 Prozent. Longfin brachen um 31 Prozent ein, nachdem das Fintech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Blockchain-Technologie Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC öffentlich gemacht hatte. Gut verlief der Börsengang von Spotify. Der Musikstreamingdienst hatte bestehende Aktien direkt an die Börse gebracht. Der Schlusskurs lag bei 150,78 Dollar, nachdem zuvor ein sogenannter Referenzpreis von 132 Dollar genannt worden war. Gestartet war die Aktie mit 165,90 Dollar.

Staatsanleihen liefen vor dem Hintergrund der Erholung der Aktienmärkte deutlich abwärts. Sinkende Notierungen ließen die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 2,79 Prozent steigen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.30 Uhr EUR/USD 1,2273 +0,0% 1,2270 1,2270 EUR/JPY 130,81 -0,0% 130,81 130,71 EUR/CHF 1,1761 -0,1% 1,1767 1,1764 GBP/EUR 1,1470 +0,0% 1,1418 1,1465 USD/JPY 106,57 -0,0% 106,61 106,53 GBP/USD 1,4079 +0,1% 1,4061 1,4066 Bitcoin BTC/USD 7.411,51 -0,9% 7.477,78 7.399,40

Der Dollar legte zu. Für einen Euro wurden im US-Handel zuletzt etwa 1,2265 Dollar gezahlt. Am Montag um die gleiche Zeit waren es etwa 1,2340 Dollar. Auch zum Yen machte der Greenback deutlich Boden gut. Die Teilnehmer spekulierten bereits auf die März-Arbeitsmarktdaten am Freitag, wo besonders das Lohnwachstum und andere Teuerungsindikatoren im Blick stehen dürften, hieß es. Sollte die Inflation weiter zulegen, würde dies Zinserhöhungsfantasie schüren und damit den Dollar stützen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,30 63,51 -0,3% -0,21 +5,0% Brent/ICE 67,93 68,12 -0,3% -0,19 +3,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 04, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.