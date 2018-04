Nach dem schwachen Wochenstart winkt dem Dax am Mittwoch eine Erholung. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer zum Handelsbeginn rund 0,3 Prozent höher bei 12.030 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 12.002 Punkten knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten in den...

