Brasiliens Ex-Präsident Lula droht wegen eines Korruptionsskandals eine lange Haftstrafe. Gegner und Befürworter sind deshalb auf die Straße gezogen.

In mehreren Städten Brasiliens haben Hunderte Menschen für und gegen den durch einen Korruptionsskandal angeschlagenen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva demonstriert. Die Kundgebungen fanden am Dienstag (Ortszeit) kurz vor einer Gerichtsentscheidung statt, die Lula ins Gefängnis bringen könnte, wie das Nachrichtenportal "Globo" berichtete. Demonstrationen von Anhängern und Gegnern Lulas gab es demnach in 23 Bundesstaaten und Großstädten wie São Paulo, Río de Janeiro und der Hauptstadt Brasília.

