Swiss Re und Softbank feilen weiter an Bündnis: Anteil nicht über 10% Metro will Liefergeschäft organisch und durch Zukäufe ausbauen, Gespräch mit Metro-Vorstand Pieter Boone, HB, S. 16/17 BMW GROUP: US-ABSATZ KONZERN MÄRZ -0,4% GG VJ AUF 35842 AUTOS DAIMLER: US-ABSATZ MERCEDES-BENZ CARS MÄRZ -2,7% GG VJ AUF 31484 FZG Telekom-Tochter T-Systems soll in zwei Jahren wieder Gewinne machen, Interview mit T-Systems-Chef Adel Al-Saleh, HB. S. 20/21 GRENKE AG: Gelungener Jahresauftakt mit starkem Neugeschäft im ersten Quartal 2018 Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Sixt Leasing setzt mehr auf Benzin statt Diesel, Gespräch mit Vorstandschef Thomas...

