Für viele Anleger gehören Dividendenaktien zu den absoluten Favoriten. Auch wenn ich persönlich keine Dividendenstrategie verfolge, kann ich diese Investoren sehr gut verstehen. Dividendenaktien bieten einen verlässlichen Cashflow. Und wenn die Kurse mal wieder in den Keller rauschen, darf man sich zumindest einmal im Jahr über eine ordentliche Ausschüttung freuen.



Allerdings sollte man dabei nicht nur auf eine hohe Dividendenrendite achten, das kann richtig in die Hose gehen. Ein Beispiel hierfür ist Telefónica Deutschland (WKN:A1J5RX), besser bekannt als O2. Warum die hohe Dividendenrendite den Aktionären in diesem Fall schadet und was wir daraus lernen können, erfährst du, wenn du weiterliest.

Hohe Dividendenrendite, ...

