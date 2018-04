flatex Morning-news EUR/USD

Seit dem Mehrjahreshoch vom 16. Februar 2018 bei 1,2556 pendelt das Währungspaar EUR/USD seitwärts in einer Handelsspanne von grob 4 Cent. Dabei bildet das Verlaufstief vom 01. Mär 2018 bei 1,2154 die untere Barriere. Zur Charttechnik: Ausgehend von diesem Verlaufstief von 1,2154 bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 27. März 2018 bei 1,2477, könnten die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln sein.

Die Widerstände wären bei den Marken von 1,2315/1,2353/1,2400/1,2477, sowie bei den Projektionen von 1,2553/1,2600 und 1,2676 auszumachen. Die Unterstützungen wären bei 1,2230 und 1,2154 in Betracht zu ziehen. Darunter kämen die Projektionen von 1,2079/1,2031 und 1,1956 in Frage. Die nächsten relevanten Daten für das Währungspaar werden die Verbraucherpreise der Eurozone heute um 11:00 Uhr sein und vor allem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

