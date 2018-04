Offensichtlich ist der Tesla-Chef nun selbst mal in der Fabrik und twitterte aus der Produktionshölle "back to sleeping at the factory". Auch beim Model X hatte Musk einen Schlafsack in der Fabrik deponiert. Kann der Chef die Produktionsverzögerungen beim Model S regeln? Die Twitternachrichten kommen genau zu dem Zeitpuntk, als die Investoren auf die Produktionszahlen von Tesla im ...

