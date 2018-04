Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) übernimmt mit sofortiger Wirkung das Ingenieurunternehmen Concurrent Design, Inc. mit Sitz in Austin, Texas.

Die Akquisition steigert die Entwicklungskapazitäten von Voltabox beträchtlich. Daneben erwartet das Management zusätzliches wertvolles Know-how, das die Technologieführerschaft des Unternehmens bei der Entwicklung und Herstellung von sicheren und wirtschaftlichen Lithium-Ionen-Batteriesystemen weiter stärken wird. Die Verhandlungen über weitere Zukäufe im Rahmen der klar definierten Wachstumsstrategie sind bereits weit fortgeschritten.

Mit Concurrent Design, Inc., das am Standort der Voltabox of Texas, Inc. unmittelbar in die Strukturen eingebettet wird, gewinnt der Konzern ausgewiesene und langjährige Kompetenz im Bereich Forschung und Entwicklung hinzu. Speziell in der Fertigungs- und Prüfungsautomatisierung verfügt Concurrent Design mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...