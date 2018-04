FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Deutschland hat im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) nutzen die Deutschen 11,5 Milliarden Mal den Liniennah- und -fernverkehr. Durchschnittlich seien pro Tag 31,5 Millionen Fahrgäste befördert worden.

Die Nutzung des Liniennahverkehrs nahm um 1,1 Prozent zu. Dabei nutzten 5,3 Milliarden Fahrgäste Omnibusse (plus 0,1 Prozent), bei Straßen-, Stadt- und U-Bahnen waren es 4,0 Milliarden (plus 1,8 Prozent) sowie bei Eisenbahnen und S-Bahnen 2,7 Milliarden Fahrgäste (plus 2,4 Prozent). Die Zahl der Reisenden in den Fernzügen der Eisenbahn stieg 2017 um 2,3 Prozent.

