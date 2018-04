Infineon kämpft mit der charttechnischen Unterstützung bei 21,19 Euro. Nach dem Hoch im Januar bei 25,36 Euro ging es ziemlich schnell schon bis fast in diesen Bereich nach unten und nach einer kleinen Gegenwehr wurde die Unterstützungszone Anfang März erneut getestet. Im Tagesverlauf am Dienstag wurde die Unterstützung bereits unterschritten und es wird sich jetzt herausstellen, ob es in diesem Bereich eine starke Trading-Chance gibt oder ob es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...