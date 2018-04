Mit 125.000.000 ADS hat der chinesische Internetkonzern Aktien zum Stückpreis von 18,00 USD angeboten, die insgesamt 2,25 Mrd. USD in die Kasse spülen sollen. Die neuen Aktien werden am Nasdaq Global Market gehandelt. Baidu war vom letzten Hoch am 12.03. bei 265,67 USD bis auf 216,841 Dollar abgesackt und jetzt wird sich zeigen, ob der Börsengang dem Kurs wieder Leben einhaucht. Im Bereich von 220,00 USD liegt eine kleine Unterstützung, die seit ...

