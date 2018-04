Die Märkte in Asien haben sich am Mittwoch überwiegend leicht erholt gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 21 319,55 Punkten.

Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,3 Prozent höher bei 3873,22 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng fiel mit einem Minus von einem knappen Prozent aus der Reihe.

Nach dem Kursrutsch zum Wochenstart hatten sich die US-Börsen am Dienstag wieder deutlich erholt. Vor allem in den letzten eineinhalb Handelsstunden ging es aufwärts. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial übersprang die Marke von 24 000 Punkten. Allerdings hatten die Börsen in Asien am Montag nicht so stark nachgegeben wie in den USA - das erklärt die schwächere Erholung./fba/das

