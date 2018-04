Der Airbus A400M nimmt in der Liste der Sorgenkinder der Bundeswehr einen prominenten Platz ein. Was bei dem Transportflugzeug schief läuft.

Pannenflieger, Schrottflieger, Problemflieger, Sorgenflieger: Die Liste der abfälligen Spitznamen für den Airbus-Militärtransporter A400M ist lang. Anders als in europäischen Nachbarländern bekommt der Flieger mit dem offiziellen Namen "Atlas" in Deutschland extrem schlechte Noten.

Rund 1,5 Milliarden Euro teurer als geplant und mehr als elf Jahre zu spät geliefert - der Transporter hatte wegen herber Geburtsschwierigkeiten und vieler Kinderkrankheiten lange einen schlechten Ruf. Doch nirgendwo hält sich dieser so hartnäckig wie in Deutschland, wo die Bundesluftwaffe an ihrem einzigen A400M-Standort in Wunstorf bei Hannover schon bald die 19. Maschine übernehmen wird.

Was ist tatsächlich dran an der Kritik? Kann der technisch überaus komplexe A400M heute schon alles, was er können müsste? "Die zugesagten Fähigkeiten sind noch nicht zu 100 Prozent erreicht", gibt der fürs A400M-Programm zuständige Airbus-Sprecher Florian Taitsch zu und meint: "Da ist in der Tat noch Luft nach oben, auch wenn wir mit Hochdruck dran arbeiten." Er stellt eine unterschiedliche öffentliche Wahrnehmung des gleichen Flugzeugs in anderen Kundenländern wie Frankreich und Großbritannien fest.

Die Franzosen haben bisher die längste A400M-Erfahrung. "Die Armée de l'air ist zum aktuellen Entwicklungsstadium vollauf zufrieden mit den Flugzeugen, und ihre Zuverlässigkeit ...

