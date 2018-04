Pfizer drängt nun auch verstärkt in den zukunftsträchtigen Markt der Krebsimmuntherapie vor, in dem sich Gilead mit der Akquisition von Kite Pharma und auch Celgene mit dem Erwerb von Juno Therapeutics bereits stark positioniert haben. Zunächst beteiligt sich Pfizer mit 25 Prozent am Onkologie-Start-Up Allogene (Allogen bedeutet so viel wie "anderswo entstanden"). Die neu ins Leben gerufene Firma wiederum hat einen Milliardendeal mit dem AKTIONÄR-Tipp Cellectis geschnürt. Die Folge: Ein Kurssprung von über 25 Prozent - die Geduld hat sich ausgezahlt.

