Ermöglicht Händlern durch Reduzierung von Betrug, Fehlalarmen und Betriebskosten höhere Konvertierungs- und Autorisierungsraten in Echtzeit zu erreichen.

Amsterdam, Niederlande - 4 april 2018 - Acapture, ein globaler Omnichannel-Zahlungsprozessor, hat sich zu einer Partnerschaft mit Sift Science, einem Unternehmen für maschinelles Lernen, das Unternehmen vor Betrug und Missbrauch schützt, entschlossen. Dank der Verwendung intelligentester Betrugsmanagement-Technologie und im gemeinsamen Bemühen, Online-Erfahrungen schneller und sicherer zu machen, bündeln die beiden Unternehmen ihre Kräfte zur Bekämpfung von E-Commerce-Betrug (https://www.acapture.com/fraud-prevention-supported-by-machine-learning/?utm_source=press&utm_campaign=siftprt18) und helfen Händlern, ihren Umsatz zu maximieren.

Mit dieser Partnerschaft kommt eine einzigartige, von Sift Science erstellte Plattform zur Anwendung, die in der Lage ist, jede Art von E-Commerce-Betrug zu managen. Die von Acaptures angebotenen globalen Beschaffungslösungen bieten Zugriff auf Zahlungsdaten und Einblicke in die Zahlungswege des Endverbrauchers. Diese Daten, die mit hochmodernen Machine-Learning-Modellen von Sift Science verbunden werden, bilden die ultimative Betrugsmanagement-Lösung zum Schutz von Händlern in einer schnell wachsenden Betrugslandschaft.

"Wir freuen uns, dass Sift Science ein zuverlässiger Partner für unsere langfristige Aufgabe ist, Händlern zu helfen, Betrug zu bekämpfen und eine bessere Verbrauchererfahrung zu ermöglichen", sagte Rudolf Booker, CEO von Acapture. "Das ist eine große Herausforderung für sie, und hat deshalb für uns oberste Priorität! Durch die Zusammenarbeit sind wir überzeugt, dass die praktische Expertise im Bereich Betrugsmanagement und maschinelles Lernen von Sift Science in Kombination mit einem umfassenden Einblick in den gesamten Transaktionsfluss, der durch Acapture ermöglicht wird, uns als Händler zur ersten Wahl für das Betrugsmanagement macht."

"Die Daten von Acapture und unsere Modelle für das maschinelle Lernen werden das Geschäftswachstum ankurbeln, da sie Betrug, Fehlalarme und Betriebskosten reduzieren", sagte Jason Tan, CEO von Sift Science. "Dank der Kombination unserer bewährten Technologieplattformen wissen Händler automatisch, wer vertrauenswürdig und wer riskant ist. Sie müssen nicht länger Kompromisse zwischen dem Schutz und dem Wachstum ihres Geschäfts schließen."

Der E-Commerce-Betrug war schon immer die größte Herausforderung für Händler, lenkte sie immer wieder von ihrem Kerngeschäft ab und hinderte sie daran, den eingehenden Datenverkehr optimal zu nutzen. Aufgrund der Einschränkungen bei regelbasierten Anwendungen werden viele echte Transaktionen abgelehnt, was dazu führt, dass legitime Kunden schlechte Einkaufserfahrungen machen. Dieser starre Ansatz bei der Betrugsprävention wirkt sich nicht nur negativ auf die Konversionsrate aus, sondern vor allem heutzutage auch auf den Ruf der Marke über Social-Media-Plattformen, die den Verbrauchern eine starke Stimme geben. Die Partnerschaft von Acapture mit Sift Science zielt darauf ab (https://www.acapture.com/fraud-prevention-supported-by-machine-learning/?utm_source=press&utm_campaign=siftprt18), die Anzahl der blockierten echten Kunden zu reduzieren und die Konversionen mithilfe von maßgeschneiderten, datenerweiterten Modellen für maschinelles Lernen zu optimieren. Händler können sich letztendlich darauf konzentrieren, ihr Geschäft zu erweitern und werden nicht mehr durch Betrug abgelenkt.

###

Über Acapture

Acapture (https://www.acapture.com/) wurde 2015 gegründet und ist ein neuer, moderner, internationaler Zahlungsverkehrsdienstleister mit dem Schwerpunkt darauf, die Umsätze von Händlern weltweit zu maximieren. Acapture ist mit Payvision verbunden, einem der weltweit am schnellsten wachsenden globalen Karten-Acquiring-Netzwerke. Acapture wurde von der Holländischen Zentralbank als Zahlungsinstitution lizenziert und hilft Händlern gemeinsam mit Payvision, das globale Wachstum ihres Unternehmens zu fördern. Möglich ist dies über eine komplett datengetriebene grenzübergreifende Zahlungslösung, die Zahlungen auf allen Ebenen verwalten kann, vom Checkout über die Zahlung bis zur Abrechnung.

Das Acapture-System umfasst SlicePay für die vereinfachte Mittelvergabe an verschiedene Parteien aus einer einzelnen Transaktion, Data Science-Management für verbesserte Autorisierungsraten, die beste Plattform aus menschlicher und maschineller Intelligenz für Betrugserkennung und Konversionsoptimierung, eine eintägige Integration über eine RESTful API, flexible und konsolidierte Berichterstattung, optimierter Abstimmungsprozess, globales Karten-Acquiring und ermöglicht den Umgang mit mehr als 80 der beliebtesten alternativen Zahlungsmethoden mit über 150 Währungen.

Zusammen mit Payvision (http://www.payvision.com/) wurde Acapture bei den MPE Awards 2017 (https://www.acapture.com/payvision-wins-mpe-best-psp-award-thanks-to-acaptures-omnichannel-plaform/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=aw17) in Berlin als bestes PSP-Unternehmen (http://www.payvision.com/)ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über www.acapture.com (http://www.acapture.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/acapture), Twitter (https://twitter.com/Acapture_Global), Facebook (https://www.facebook.com/acapture.global/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS0aOvBKfJjLOah-i44gQaA) und Corporate blog (https://www.acapture.com/blog/). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Alina Geosanu | Kommunikationskoordinatorin; E-Mail: alina@payvision.com (mailto:alina@payvision.com)

Über Sift Science

Sift Science (https://siftscience.com/) ist der führende Anbieter von digitaler Vertrauenswürdigkeit und unterstützt Tausende von globalen Websites und Apps. Unternehmen sind von der Digital Trust-Plattform von Sift Science abhängig, um in Echtzeit festzustellen, welchen Nutzern sie über digitale Kanäle vertrauen können. Unser Live Machine Learning, ein globales Trust-Netzwerk und unsere Automatisierungstechnologien unterstützen das Geschäftswachstum und die Expansion auf neue Märkte und schützen Unternehmen und ihre Kunden vor allen Betrugs- und Missbrauchsarten.

Wir nehmen den Datenschutz unserer Kunden ernst. Wir verfügen über ein robustes Informationssicherheitsprogramm, das in Übereinstimmung mit den besten Praktiken der Branche, einschließlich SOC 2 entwickelt wurde.

Finden Sie mehr heraus auf https://siftscience.com/ (https://siftscience.com/). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kristina Richmann, Pan Communications (für Sift Science): Kristina Richmann

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Acapture BV via Globenewswire