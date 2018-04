Frankfurt - Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete schwach in die neue Handelswoche und zeigte sich dabei von den negativen Vorgaben in Asien belastet, so die Analysten der Helaba. Das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China habe das Geschehen dominiert und zudem hätten Tech-Werte erneut nachgegeben.

