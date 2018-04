IRW-PRESS: DMG Blockchain Solutions Inc.: DMG Blockchain Solutions leistet Beitrag zur Entwicklung des Open-Source-Protokolls Lightning, mit dem die Blockchain-Transaktionsrate erhöht werden soll

Vancouver, British Columbia, 4. April 2018 - DMG Blockchain Solutions Inc. (TSX-V: DMGI, Frankfurt: 6AX) (DMG oder das Unternehmen), ein diversifiziertes Unternehmen mit Spezialisierung auf Blockchain und Kryptowährungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Kerncode zu einem Protokoll namens Lightning beisteuern wird, welches den Durchsatz von Blockchain-Transaktionen steigert und das Bitcoin-Netzwerk skalierbarer macht.

Das Lightning-Protokoll ist ein Projekt, an dem mehrere Branchen beteiligt sind und das von Innovatoren der Technologiebranche - u.a. Jack Dorsey von Twitter and Square, Charlie Lee von Litecoin sowie Forschungsexperten des MIT - unterstützt wird. Die Kernfunktionalität, die DMG für das Lightning-Protokoll entwickelt, nennt sich Atomic Cross-Chain Swaps. Damit sind Unternehmen, die mit Bitcoin arbeiten, in der Lage, ihre Blockchain-Prozesse zu beschleunigen (z.B. Auszahlungen in Echtzeit und Zahlungen in unterschiedlichen Währungen), Geschäftstransaktionen rascher und günstiger zu gestalten, ihre Münzbestände zu diversifizieren und vieles mehr.

Die Leitung des Projekts hat Alex Bosworth übernommen. Er ist Software-Entwickler bei DMG und leistet entsprechende Beiträge zum Lightning-Protokoll. Bosworth erklärt auf Twitter, er setze seine Arbeit mit dem Swapping im Lightning-Protokoll fort. Es werde derzeit ein benutzerfreundliches visuelles Swapping-Tool für Tauschgeschäfte entwickelt und schon bald werde jeder Teilnehmer mit beliebigen anderen Teilnehmern Tauschgeschäfte abwickeln können.

Die frühzeitige Beteiligung von DMG am Lightning-Projekt bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seinen innovativen Ansatz bei der Entwicklung seiner Blockchain-Plattform weiter zu differenzieren. Danny Yang, Chief Technology Officer von DMG, fasst die Bedeutung dieser Entwicklung wie folgt zusammen: DMG stellt - wie auch andere Unternehmen der Bitcoin-Community - seine technischen Ressourcen und seine Zeit zur Verfügung, um die Grundlage für eine skalierbarere Version des Bitcoin-Netzwerks zu schaffen. Nachdem sowohl das Coin-Mining als auch die Blockchain-Technologie sogar bei Großunternehmen weiter an Dynamik gewinnen, werden immer mehr Zahlungen und Geschäftstransaktionen über Kryptowährungs-Netzwerke abgewickelt. Wir alle werden davon profitieren, wenn Transaktionen auf Bitcoin-Basis leistbarer und leichter zugänglich werden.

Über DMG Blockchain Solutions

DMG Blockchain Solutions Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Spezialisierung auf Blockchain und Kryptowährungen, das End-to-End-Lösungen verwaltet, umsetzt und entwickelt, um das Blockchain-Ökosystem gewinnbringend nutzen zu können. DMG hat die Absicht, sich als Weltmarktführer im Hosting von Bitcoin-Mining-Diensten (Mining as a Service/MaaS), im Bitcoin-Mining, in der Blockchain-Forensik/Analyse und in der Entwicklung von Blockchain-Plattformen zu positionieren.

Nähere Informationen zu DMG Blockchain Solutions finden Sie auf der Webseite dmgblockchain.com.

