Das Analysehaus RBC Capital hat Nestle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Entwicklung der Gesamterträge mit Konsumgüteraktien laufe seit dem Jahr 2010 zunehmend auseinander, was die Titelauswahl zu einem wichtigeren Faktor mache, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Einzig AB Inbev habe es seitdem geschafft, hier fünf Jahre in Folge überdurchschnittlich abzuschneiden; dahinter folge Reckitt Benckiser mit vier Jahren. Dagegen hätten Danone und Carlsberg sich jeweils drei Jahre nacheinander unterdurchschnittlich entwickelt./gl/bek Datum der Analyse: 04.04.2018

ISIN: CH0038863350